Ведущая солистка Большого театра развеяла один из популярных мифов про балерин

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Балерина Кристина Кретова не сидит на диетах

1:06
Культура

Балерина Кристина Кретова в беседе с Hello! заявила, что не соблюдает никакие диеты.

Балерина Кристина Кретова не сидит на диетах
Фото: youtube.com by канал ЖИЗА is licensed under public domain

По ее словам, вокруг данной профессии сформировалось заблуждение, что балерины постоянно сидят на диете. Из-за огромной физической нагрузки и Кретова, и ее коллеги могут позволить себе все, только в умеренных количествах.

"Я могу спокойно съесть и пирожок, и пирожное, и конфету, но стараюсь это делать не больше одного раза в день. Для того, чтобы не было таких срывов, когда долго-долго чего-то не ешь. И для того, чтобы порадовать свой организм и свой ум", — поделилась балерина.

Кристина Кретова стала ведущей солисткой Большого театра в 2011 году. До этого она выступала в "Кремлевском балете" и в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Недавно известный в России хореограф Алла Сигалова в интервью журналистке Надежде Стрелец заявила, что обожает выпивать с утра стакан кефира с разными семенами.

Ранее Лолита впервые появилась на публике после участия в "голой" вечеринке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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