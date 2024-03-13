Ведущая солистка Большого театра развеяла один из популярных мифов про балерин

Балерина Кристина Кретова в беседе с Hello! заявила, что не соблюдает никакие диеты.
По ее словам, вокруг данной профессии сформировалось заблуждение, что балерины постоянно сидят на диете. Из-за огромной физической нагрузки и Кретова, и ее коллеги могут позволить себе все, только в умеренных количествах.
"Я могу спокойно съесть и пирожок, и пирожное, и конфету, но стараюсь это делать не больше одного раза в день. Для того, чтобы не было таких срывов, когда долго-долго чего-то не ешь. И для того, чтобы порадовать свой организм и свой ум", — поделилась балерина.
Кристина Кретова стала ведущей солисткой Большого театра в 2011 году. До этого она выступала в "Кремлевском балете" и в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.
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