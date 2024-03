"Я работаю за еду": Лолита впервые после "голой" вечеринки приняла участие в публичном мероприятии

Российская певица Лолита Милявская удивила поклонников своим появлением на пресс-завтраке МУЗ-ТВ. Сообщается, что она исполнит не последнюю роль на ежегодной премии телеканала. Об этом пишет Woman.ru.

Фото: youtube.com by канал НОВОЕ РАДИО is licensed under public domain