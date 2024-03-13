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"Я работаю за еду": Лолита впервые после "голой" вечеринки приняла участие в публичном мероприятии

Лолита впервые появилась на публике после скандала из-за "голой" вечеринки

Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская удивила поклонников своим появлением на пресс-завтраке МУЗ-ТВ. Сообщается, что она исполнит не последнюю роль на ежегодной премии телеканала. Об этом пишет Woman.ru.

Лолита впервые появилась на публике после скандала из-за "голой" вечеринки
Фото: youtube.com by канал НОВОЕ РАДИО is licensed under public domain

Лолита Милявская станет ведущей главного музыкального события, но пока остается под вопросом ее сольное выступление на сцене.

Стоит напомнить, что концерты звезды отменили по всей России после ее участия в "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Она приняла такой удар спокойно, отправилась к родным в Болгарию, откуда делилась с поклонниками проблемами безработной жизни.

В беседе с журналистами звезда отметила, что будет скромно одета.

"Я вообще женщина в черном последние два с половиной месяца. Это время без работы говорит о том, что лексикон потерян. И я очень польщена такой чести. Вообще, в последнее время я работаю за еду, вот здесь меня тоже угощают", — в ироничной манере отметила Лолита.

Также Лолита удивилась смелости организаторов, которые решились на фоне скандала позвать ее в роли ведущей, и заметила, что не обидится, если придет письмо с просьбой "убрать бабушку".

Ранее Настасья Самбурская показала грудь в кожаном топе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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