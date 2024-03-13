Настасья Самбурская в откровенном образе выгодно подчеркнула свои округлости

Актриса Настасья Самбурская показала образ в кожаном топе с глубоким декольте

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская в своем блоге продемонстрировала фигуру в откровенном образе.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

37-летняя звезда сериала "Универ" на свежих снимках запечатлена в наряде из кованного топа с глубоким декольте и мини-юбке с декоративными нитями. При этом она частично оголила грудь, а на ноги надела колготки в сетку.

Такой наряд звезды сопроводили нюдовым макияжем и воздушным шариком в форме сердечко. Поклонники звезды осыпали ее комплиментами.

Недавно Настасья Самбурская покинула шоу "Маска", скрывавшись в программе в костюме Мотылька. Ее смогли рассекретить почти все члены жюри, к тому же певица в своем блоге случайно показала график съемок в телепередаче.

Ее коллега Артем Качер, который выступал в костюме Акулы, заявил, что она первая начала к нему приставать и "гладить его плавник", а он просто решил ей подыграть.

Ранее Евгений Петросян впервые прокомментировал рождение второй дочери.