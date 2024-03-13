"Обошлись без сурмамы": 78-летний Евгений Петросян поделился подробностями рождения дочери

Юморист Евгений Петросян опроверг суррогатное материнство при рождении третьего ребенка

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян принял поздравления от журналистов "КП" с рождением дочери и заявил, что они с супругой не прибегали к суррогатному материнству.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Молодая жена юмориста Татьяна Брухунова в честь своего 35-летия опубликовала в Сети семейным снимок, на котором запечатлена вместе с мужем и двумя детьми. Поклонники были удивлены, узнав, что у супругов появилась дочь.

78-летний Петросян, который стал отцом в третий раз, заявил, что не имеет права называть имя ребенка, потому что "это у Татьяны надо спрашивать".

Также он заверил, что информация об услугах суррогатной матери при появлении дочери на свет не соответствует действительности.

"Не надо наговаривать", — заявил артист.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян также воспитывают вместе четырехлетнего сына Вагана.

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