Журналист Додолев рассказал, чем отличалось поведение Цоя от Шевчука на гастролях во франции

Журналист Додолев сравнил поведение Шевчука и Цоя на гастролях во Франции

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Журналист Евгений Додолев рассказал, как прошли одни из первых гастролей во Франции у Виктора Цоя и Юрия Шевчука, когда оба были начинающими рок-певцами. Шевчук был готов принимать любые условия французских организаторов, лишь бы его не заставили преждевременно вернуться в Союз, в то время как свободолюбивый Цой не желал плясать под чужую дудку.

Фото: lickr.com by Eric Chan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Занимавшаяся гастролями француженка встретила группу "Кино" в аэропорту и заявила, что первым делом они поедут на встречу с журналистами. Это не входило в планы Цоя. Ему хотелось сперва отвезти вещи в гостиницу.

"Но привыкшие к повиновению советских артистов организаторы включили начальственный тон, пригрозили скандалом и дали понять, что, типа, мы вас вытащили за границу, оплатили поездку, так что подчиняйтесь, иначе хуже будет. Они знали, что советские музыканты боятся стать невыездными. Накануне во Франции был Шевчук и маршировал по струнке, но Цой спокойно сказал, что, коли так, он возвращается в Москву", — рассказал Додолев.

После этого озадаченные французы помолчали несколько секунд. Они ясно осознали, что Цой говорит вполне серьёзно и действительно предпочтёт возвращение на родину слепому повиновению французам. С того момента они смирились с его непокорным характером и перестали диктовать ему свои условия.