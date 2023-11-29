Умер российский кинокритик, режиссёр и телеведущий Андрей Шемякин

2:15 Your browser does not support the audio element. Культура

Российский актёр, режиссёр и телеведущий Андрей Шемякин скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Прощание состоится 1 декабря с 11 часов в Доме кино в Москве, сообщает агентство. Причина смерти артиста не уточняется.

Шемякин родился 12 января 1955 года. Он был филологом, культурологом, киноведом, кинокритиком, автором и ведущим телевизионных программ, сценаристом, актером и режиссером.

В 1977 году Шемякин окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ. С 1981 по 1989 год он работал младшим научным сотрудником в Институте Мировой литературы имени Горького АН СССР после прохождения очной аспирантуры. В 1985 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по американской литературе конца XVIII века. С 1989 года занимал должность старшего научного сотрудника, а с 2000 года — ведущего научного сотрудника в НИИ киноискусства. В период с 2011 по 2015 годы он также был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Шемякин начал публиковать статьи с конца 1970-х годов, и их число превышает тысячу материалов. Со второй половины 1990-х годов он работал на телевидении и стал автором и ведущим программы "Документальная камера" на канале "Культура".

Шемякин внёс свой вклад в несколько разработанных программ в качестве сценариста и принимал участие в съёмках нескольких сериалов, таких как "Тайны советского кино" (эпизод про "Покровские ворота") и "Тайны кино" ("Жестокий романс", "Король-олень", "Формула любви"). В 2007 году он появился в драмеди Алексея Федорченко "Железная дорога".