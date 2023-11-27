Умер российский актёр сериалов Евгений Шепелевич

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Российский актёр сериалов Евгений Шепелевич ушёл из жизни в возрасте 38 лет.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Он родился 16 августа 1985 года, снялся в нескольких сериалах начала 2000-х годов, включая криминальное шоу "Литейный, 4". Шепелевич исполнил роль официанта Стёпы в нескольких эпизодах сериала "Высокие ставки", а также снялся в "Невском" и "Последней статье журналиста". В его фильмографии значатся проекты, такие как "Подсудимый", "Великолепная пятерка", "Шпион №1" и другие.

Последний раз Шепелевич появился на экране в 2020 году.

Портал "Кино-театр.ру" сообщает, что актёр умер 20 ноября. Дополнительные детали уточняются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге умерла актриса Молодёжного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева.