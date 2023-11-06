Умер известный российский искусствовед Аркадий Ипполитов

1:12 Your browser does not support the audio element. Культура

В возрасте 65 лет 5 ноября скончался известный искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов. Эту информацию сообщил архитектор и художник Максим Атаянц в своём Telegram-канале.

Фото: ВКонтакте

Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Ленинграде. Он окончил исторический факультет Ленинградского университета и начал свою карьеру в Эрмитаже в 1978 году, где работал хранителем кабинета итальянской гравюры. Всю свою жизнь он уделял изучению истории итальянской живописи и преподавал историю искусств в Европейском университете. Ипполитов организовывал и курировал различные художественные выставки как в России, так и за рубежом.

Искусствовед также является автором множества научных и критических работ, статьи которого публиковались в важных изданиях. Он также написал несколько книг, включая "Только Венеция" и "Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI". За последнюю из них он был удостоен премии Андрея Белого в 2012 году.

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