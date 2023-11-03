Умерла заслуженная артистка России Галина Мочалова

Заслуженная артистка России Галина Мочалова, известная своими ролями в телесериалах "Шерлок Холмс" и "Улицы разбитых фонарей," ушла из жизни на 90-м году своей жизни. Эта информация опубликована на её странице на сайте агрегатора Kino-teatr.ru.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Сообщается, что актриса скончалась 2 ноября, но причина её ухода не была разглашена.

Мочалова родилась в 1933 году и получила образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Она работала в Мурманском театре, Театре имени Ленсовета и Санкт-Петербургском театре "Комедианты."

Её дебют на экране состоялся в 1957 году в фильме "Поддубенские частушки," где она исполнила роль птичницы Вали. Мочалова также снялась в различных телесериалах, включая "Приключения принца Флоризеля," "Крик совы," "Мастер и Маргарита," "Жизнь и судьба," "Тайны следствия," "Литейный" и многие другие.

В 2007 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России, и она также стала лауреатом фестиваля "Белые ночи."