Заслуженная артистка России Галина Мочалова, известная своими ролями в телесериалах "Шерлок Холмс" и "Улицы разбитых фонарей," ушла из жизни на 90-м году своей жизни. Эта информация опубликована на её странице на сайте агрегатора Kino-teatr.ru.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.