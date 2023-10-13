Актриса Захарова рассказала, как Александр Абдулов напугал её на съёмках фильма

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Актриса Александра Захарова поделилась воспоминаниями о съёмках в фильме "Формула любви" режиссёра Марка Захарова, в котором она исполнила роль крепостной Фимки. Она вспомнила один момент, когда Александр Абдулов, сыгравший роль Жакоба, случайно испугал её во время съемок сцены на сеновале.

Фото: Официальный Telegram-канал Александры Захаровой

"Лежим в сене. Саша мне говорит: "Ты знаешь, здесь же клещи, жуки разные ползают"… Меня охватил ужас. А Саша напугал меня до смерти и мирно заснул, пока оператор выставлял свет", — цитирует артистку "КП".

Она также поделилась, что изначально мечтала сыграть другие женские роли в фильме, но её отец настоял на том, чтобы она была в роли Фимки.

"Не надо… Будешь играть Фимку. Хорошая роль, её запомнят", — сказал отец актрисы, и ей пришлось согласиться.

На съёмках она сломала палец, но Захаров настаивал на продолжении работы, и ей приходилось продолжать сниматься.