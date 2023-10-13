Актриса Александра Захарова поделилась воспоминаниями о съёмках в фильме "Формула любви" режиссёра Марка Захарова, в котором она исполнила роль крепостной Фимки. Она вспомнила один момент, когда Александр Абдулов, сыгравший роль Жакоба, случайно испугал её во время съемок сцены на сеновале.
"Лежим в сене. Саша мне говорит: "Ты знаешь, здесь же клещи, жуки разные ползают"… Меня охватил ужас. А Саша напугал меня до смерти и мирно заснул, пока оператор выставлял свет", — цитирует артистку "КП".
Она также поделилась, что изначально мечтала сыграть другие женские роли в фильме, но её отец настоял на том, чтобы она была в роли Фимки.
"Не надо… Будешь играть Фимку. Хорошая роль, её запомнят", — сказал отец актрисы, и ей пришлось согласиться.
На съёмках она сломала палец, но Захаров настаивал на продолжении работы, и ей приходилось продолжать сниматься.
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