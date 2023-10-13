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Актриса Захарова рассказала, как Александр Абдулов напугал её на съёмках фильма

1:02
Культура

Актриса Александра Захарова поделилась воспоминаниями о съёмках в фильме "Формула любви" режиссёра Марка Захарова, в котором она исполнила роль крепостной Фимки. Она вспомнила один момент, когда Александр Абдулов, сыгравший роль Жакоба, случайно испугал её во время съемок сцены на сеновале.

Актриса Захарова рассказала, как Александр Абдулов напугал её на съёмках фильма
Фото: Официальный Telegram-канал Александры Захаровой

"Лежим в сене. Саша мне говорит: "Ты знаешь, здесь же клещи, жуки разные ползают"… Меня охватил ужас. А Саша напугал меня до смерти и мирно заснул, пока оператор выставлял свет", — цитирует артистку "КП".

Она также поделилась, что изначально мечтала сыграть другие женские роли в фильме, но её отец настоял на том, чтобы она была в роли Фимки.

"Не надо… Будешь играть Фимку. Хорошая роль, её запомнят", — сказал отец актрисы, и ей пришлось согласиться.

На съёмках она сломала палец, но Захаров настаивал на продолжении работы, и ей приходилось продолжать сниматься.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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