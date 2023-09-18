На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального

1:19 Your browser does not support the audio element. Культура

Скоро на Новодевичьем кладбище планируется открыть памятник Галине Волчек, выдающейся актрисе, режиссёру и основательнице театра "Современник". Дата события пока не установлена, так как родственники выбирают подходящий день. Монумент уже установлен на могиле Волчек, проводятся последние работы по его монтажу.

Скульптором памятника является Олег Ершов, а идею для него предложил известный театральный художник Александр Боровский, сын известного художника и сценографа Давида Боровского. Он когда-то придумал логотип молодого театра, безжалостно уничтоженный после смерти Галины Волчек новым худруком, который, довольно быстро лишился руководящего кресла.

Следует отметить, что новый памятник значительно превосходит предыдущий, который планировали установить на могиле актрисы два года назад. Тогда поклонники её таланта и "Современника" выразили недовольство работой скульптора Франгуляна. Общественное мнение не позволило установить тот памятник. Новый монумент точно передаёт облик актрисы, художника и создателя театра, передаёт "МК".

Следует добавить, что в декабре этого года Галине Волчек исполнилось бы 90 лет.