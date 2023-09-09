Умер шотландский актёр Джон Карни

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Шотландский актёр кино, телевидения и театра, который стал известен своей ролью капитана Немо в фильме "Таинственный остров", Джон Карни скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщил STV News со ссылкой на членов семьи.

Карни прославился своими выдающимися ролями в таких фильмах, как "Сыщики-любители экстра-класса", "Дьявольский пиратский корабль", "Клеопатра" и многих других. У этого шотландского артиста остались пятеро детей от первого брака, а также девять внуков и семь правнуков.

Также известно, что Карни вступил во второй брак и с новой женой провёл двадцать лет в Новой Зеландии, после чего вернулся на родину. Актёра высоко ценили за его уникальную актёрскую игру и способность с лёгкостью вписываться в коллектив.