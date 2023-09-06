Умер советский художник Данас Андрюлёнис

1:12 Your browser does not support the audio element. Культура

4 сентября ушёл из жизни известный советский и литовский художник и театральный деятель Данас Андрюлёнис. Об этом сообщает литовское издание Vakaru ekspresas.

Фото: "Candle" by spcbrass is licensed under CC BY-SA 2.0.

За свою карьеру Андрюлёнис принял участие в сотнях выставок и художественных акциях, включая более 60 персональных выставок. Он также работал в международных проектах с художниками из России (в 2006 году) и других стран Европы, включая Скандинавию.

Андрюлёнис был соавтором книги "На крыльях музыки" и сценографом в театре. Его художественные произведения находятся в частных коллекциях по всему миру, включая Россию, США, Израиль и Японию.

Андрюлёнис родился в 1951 году и получил образование в Вильнюсском инженерно-строительном институте по специальности "архитектор" и факультете дизайна в Клайпеде в 1979 году. С 2001 года он также преподавал.

О смерти Андрюлёниса сообщила вдова артиста Довиле. Причина его смерти не была объявлена.