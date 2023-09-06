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Умер советский художник Данас Андрюлёнис

1:12
Культура

4 сентября ушёл из жизни известный советский и литовский художник и театральный деятель Данас Андрюлёнис. Об этом сообщает литовское издание Vakaru ekspresas.

Умер советский художник Данас Андрюлёнис
Фото: "Candle" by spcbrass is licensed under CC BY-SA 2.0.

За свою карьеру Андрюлёнис принял участие в сотнях выставок и художественных акциях, включая более 60 персональных выставок. Он также работал в международных проектах с художниками из России (в 2006 году) и других стран Европы, включая Скандинавию.

Андрюлёнис был соавтором книги "На крыльях музыки" и сценографом в театре. Его художественные произведения находятся в частных коллекциях по всему миру, включая Россию, США, Израиль и Японию.

Андрюлёнис родился в 1951 году и получил образование в Вильнюсском инженерно-строительном институте по специальности "архитектор" и факультете дизайна в Клайпеде в 1979 году. С 2001 года он также преподавал.

О смерти Андрюлёниса сообщила вдова артиста Довиле. Причина его смерти не была объявлена.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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