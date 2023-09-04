Охлобыстин назвал новые территории сердцем и основой России

0:54 Your browser does not support the audio element. Культура

Иван Охлобыстин считает, что новые территории Российской Федерации имеют огромное значение, поскольку они представляют собой сердце России, где формируется новая история. В интервью ТАСС актёр высказал своё мнение о важности этих регионов.

Фото: Личный Инстаграмм - аккаунт Ивана Охлобыстина

Он подчеркнул, что в настоящее время эти районы являются центром развития России, где формируется новый исторический нарратив, а также свежий генофонд и развивающееся понимание нации.

Он предположил, что роль российских артистов в этих регионах заключается не просто в развлечении, а скорее в признании важности этих регионов и живущих там людей. Это призыв к пониманию и взаимодействию, гарантирующий, что эти территории не будут упущены из виду или оставлены позади в меняющемся повествовании и развитии страны.

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