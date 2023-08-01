МК: рок-радиостанции РФ перестали транслировать композиции артистов-иноагентов

0:59 Your browser does not support the audio element. Культура

Слушатели ряда крупных рок-радиостанций заметили, что в эфирах перестали звучать песни некоторых артистов, которые признаны в РФ иностранными агентами. Речь о композициях Бориса Гребенщикова* и "Аквариума", "Машины Времени", Земфиры*, "Би-2", Максима Покровского*, передаёт "МК".

Фото: eg.ru

Официальные объявления по этому поводу даны не были, однако за последнюю неделю в эфире одной из самых популярных рок-радиостанций не было ни одной песни из репертуара музыкантов со статусом иноагентов.

В частных беседах отмечают, что такое цензурирование эфира вызывает неоднозначную реакцию и создаёт трудности. Рок-рынок российской музыки не насыщен артистами этого жанра. Отказ от композиций, которые хорошо известны нескольким поколениям, делает музыкальное вещание бедным.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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