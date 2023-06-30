Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* был признан иноагентом

0:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* был признан иностранным агентом.

Сегодня, 30 июня, Минюст РФ внёс Бориса Гребенщикова*, который придерживается антивоенной позиции, в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает "Национальная служба новостей".

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Борис Гребенщиков и группа "Аквариум". Песня "Встань у реки" (1990)