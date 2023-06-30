Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* был признан иностранным агентом.
Сегодня, 30 июня, Минюст РФ внёс Бориса Гребенщикова*, который придерживается антивоенной позиции, в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает "Национальная служба новостей".
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В передаче "Мужское-женское" показали репортаж, на котором девочка с помощью международно признанных жестов сообщила о насилии в семье.