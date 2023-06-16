Режиссёр Константин Богомолов назвал пропагандистским фильм Эйзенштейна "Александр Невский"

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Режиссёр Константин Богомолов назвал фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" пропагандистской картиной.

Фото: mk.ru

Богомолов подчеркнул, что с помощью картины для зрителя доносятся определённые ценности, однако это не исключает тот факт, что фильм сделан гениально.

"По нему до сих пор учатся снимать современные кинематографисты. Эйзенштейн получил возможность делать кино так, как чувствует. Да, по заказу государства. Но с полной свободой формотворчества", — цитирует режиссёра РБК.

По мнению Богомолова, такое сотрудничество государства и художников являет собой умный менеджмент. Он призвал чиновников не боятся новых киноформ и больше внимания обращать на содержание картин.