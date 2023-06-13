Директор "Мосфильма" Карен Шахназаров заявил, что не считает современное кино искусством

0:44 Your browser does not support the audio element. Культура

Директор киноконцерна "Мосфильм" и режиссёр Карен Шахназаров заявил, что не считает кино искусством.

Фото: tass.ru

По мнению Шахназарова, таковым оно станет только через тысячу лет. Режиссёр сравнил современный кинематограф с наскальной живописью. Он подчеркнул, что от наскальных рисунков до появления полотен Леонардо да Винчи и классиков русской живописи прошли века. Аналогичная судьба ждёт и кино.

"Пока оно в зачатке. Начало начал", — отметил Шахназаров в эфире Радио "Комсомольская правда".

Кроме того, режиссёр признался, что не пересматривает свои фильмы из-за боязни найти в них недочёты, которые уже невозможно исправить.