Минкульт Украины отказался комментировать скандал вокруг исполнения песен Цоя во Львове

0:46 Your browser does not support the audio element. Культура

Министерство культуры Украины не стало ввязываться в скандал вокруг исполнения песен Виктора Цоя во Львове.

Фото: ya.ru

Как сообщает Telegram-канал "Политика страны", украинские журналисты обратились в ведомство после публичных извинений жителя Одессы, который исполнил во Львове песни группы "Кино". Молодой человек подвергся травле в социальных сетях, однако нашлись и те, кто заступился за уличного музыканта.

Минкульт Украины чёткого ответа на запрос о разрешении исполнять музыкальные произведения за авторством Цоя на территории страны дать не смог. Представители ведомства переадресовали журналистов в Госагентство по искусствам и художественному образованию.