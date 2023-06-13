Министерство культуры Украины не стало ввязываться в скандал вокруг исполнения песен Виктора Цоя во Львове.
Как сообщает Telegram-канал "Политика страны", украинские журналисты обратились в ведомство после публичных извинений жителя Одессы, который исполнил во Львове песни группы "Кино". Молодой человек подвергся травле в социальных сетях, однако нашлись и те, кто заступился за уличного музыканта.
Минкульт Украины чёткого ответа на запрос о разрешении исполнять музыкальные произведения за авторством Цоя на территории страны дать не смог. Представители ведомства переадресовали журналистов в Госагентство по искусствам и художественному образованию.
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