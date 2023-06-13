Житель Кременчуга обратился в полицию после концерта Макса Барских.
Зрителю не понравилось, что в ходе концерта Барских пел на русском языке. В своём заявлении он упомянул песню "Берега", сообщают украинские СМИ.
Примечательно, что артист ещё до начала тура по городам Украины предупредил поклонников о наличии русскоязычных треков в своей шоу-программе.
Напомним, что 19 июня прошлого года в Верховной Раде приняли закон о запрете публичного исполнения и прослушивания музыки на русском языке в общественных местах.
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