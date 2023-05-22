В Москве скончалась известная актриса Мария Стерникова

0:40 Your browser does not support the audio element. Культура

В Москве ушла из жизни актриса Мария Стерникова. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Фото: Pixabay

По данным издания, жизнь артистки оборвалась в собственной квартире. Ей было 79 лет. Причина смерти неизвестна. Отмечается, что в последние годы она страдала болезнью Альцгеймера.

Стерникова родилась 18 мая 1944 года в Москве. В 1965 году окончила школу-студию МХАТ, затем начала сниматься в кино.

Известность к ней пришла благодаря ролям в фильме "Нежность" и "Гостья из будущего".