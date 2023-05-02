Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал Милли: у контрнаступления ВСУ есть три вероятных исхода
РВ: дрон ВС Украины показал пылающий Артёмовск
В Театре Российской Армии – премьера спектакля о событиях на Донбассе
Милли: конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году
EADaily: у России есть жёсткие ответы на выходки Польши
Супруга Юдашкина опубликовала последний снимок модельера с Вячеславом Зайцевым: ушли с разницей в два дня
Кедми рассказал, когда обрушится экономика США: осталось немного
2024 Volvo C40 Recharge и XC40 Recharge добавляют RWD и более мощный аккумуляторный блок
Путин потребовал от губернатора Воронежской области заняться качеством дорог

Невероятная история жизни Михаила и Ольги Чеховых на сцене театра "Модерн"

2:18
Культура

12 мая на основной сцене театра "Модерн" развернётся захватывающая история жизни и любви Михаила и Ольги Чеховых, людей, ставших символами театра и кинематографа.

Невероятная история жизни Михаила и Ольги Чеховых на сцене театра "Модерн"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Спектакль Юрия Грымова "Ничего, что я Чехоff?" переносит зрителей в первую половину 20 века. Российская империя, Германия, Америка. На фоне великих потрясений уникальным образом складываются судьбы Чеховых.

Михаил Чехов, актер, режиссёр и великий педагог, племянник Антона Чехова, основал собственную актерскую школу, воспитал не одно поколение артистов, получивших мировую славу. Через "Систему Чехова" прошли Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Энтони Куинн, Юл Бриннер, Ллойд Бриджес и многие другие голливудские "звёзды". Школу называли "кузницей театральных талантов". Особенно значимым считается вклад Чехова в раскрытие таланта Мэрилин Монро. Роль Мэрилин в спектакле блестяще исполнила Маина Чижевская.

Первая жена Михаила Чехова Ольга — личность, окутанная легендами. Получила от Гитлера звание Государственной актрисы Третьего рейха, сопровождала его на мероприятиях и принимала у себя дома. По некоторым сведениям, работала на три разведки одновременно.

За 2 часа перед зрителями пронесётся целая эпоха. На одной сцене предстанут Лаврентий Берия и Адольф Гитлер, Константин Станиславский и Евгений Вахтангов, Ева Браун и Мэрилин Монро — люди, которых невозможно даже представить стоящими в одном ряду. Но жизненный путь Михаила и Ольги Чеховых непостижимым образом связывает все эти имена.

Восхитительная музыка и свет, невероятные режиссерские решения полностью погружают зрителей в удивительную жизнь этих великих людей, Михаила и Ольги Чеховых.

В ролях:

  • Александр Горелов
  • Пётр Воробьёв
  • Александр Борисов
  • Анна Каменкова
  • Мария Орлова
  • Алексей Багдасаров
  • Маина Чижевская
  • Александр Колесников
  • Марина Дианова
  • Екатерина Васильева

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Причину смерти Колесникова назвала актриса Галина Бокашевская

Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.

МК: актриса Галина Бокашевская раскрыла причину смерти Сергея Колесникова: "Всё близко к сердцу принимал"
МК: Киев планирует нанести удары по территории РФ и устроить теракты в День Победы
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду
Модельер показал обнажённые бёдра Пугачёвой: "Всегда роскошна"
Мусор накрыл российскую природу и города Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев
ВКС России наносят авиационные удары ночью: стала понятна причина
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Об опасности употребления кефира на ночь заявила врач-эндокринолог
Об опасности употребления кефира на ночь заявила врач-эндокринолог
Последние материалы
Путин потребовал от губернатора Воронежской области заняться качеством дорог
Онколог Карасёв допустил, что стойкая боль и повышенная температура без ОРВИ указывают на рак
Доктор Шишонин рассказал, как сделать дома простую мазь для снятия боли в суставах
Вайкуле была удивлена, что ее антироссийские заявления были восприняты в штыки
Живые домики: развлечение для детей на свежем воздухе
Мусор накрыл российскую природу и города
Начало дачного сезона: как подготовиться к садовым работам
Цены на размещение в отелях России вырастут в среднем на 8%
Тюльпаны Грейга более устойчивы к плохим погодным условиям
Полковник запаса Чмутин: на пути наступления ВСУ есть препятствие, которое они не смогут преодолеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников