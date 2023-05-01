Во вторник в Москве простятся с артистом МХТ имени Чехова Сергеем Колесниковым. Актёр и телеведущий будет похоронен на Троекуровском кладбище. Коллеги Колесникова не могут смириться с его внезапной смертью. Актриса Галина Бокашевская в беседе с "МК" рассказала о дружбе с телеведущим.
Она отметила, что знает Колесника со школьных лет. С тех пор они продолжали встречаться как старые добрые знакомые.
Бокашевская считает, что причиной смерти актёра стало то, что он слишком близко всё принимал к сердцу.
"Легче всего жить людям, которые как страусы закрывают уши, глаза и смотрят только в тарелку и на руль. Приехал на работу, отработал — и не видит, что творится в мире, сколько боли и страданий происходит. Серёжа был не таким. Очень жаль, что такие люди уходят", — призналась она.
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