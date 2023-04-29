Стало известно о смерти известного артиста Сергея Колесникова.
Колесников скончался на 69 году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.
Российской публике актёр известен как телеведущий программы про дачный ремонт "Фазенда".
Артист играл в сериалах "Дальнобойщики" и "Петербургские тайны". С Брюсом Уиллисом он снимался в боевике "Крепкий орешек — 5". Его голосом говорит Джеймс Бонд в некоторых эпизодах "бондиады".
Ранее сообщалось, что умер актёр из сериала "Реальные пацаны".
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