Ушёл из жизни актёр и ведущий передачи "Фазенда" Сергей Колесников

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Стало известно о смерти известного артиста Сергея Колесникова.

Колесников скончался на 69 году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.

Российской публике актёр известен как телеведущий программы про дачный ремонт "Фазенда".

Артист играл в сериалах "Дальнобойщики" и "Петербургские тайны". С Брюсом Уиллисом он снимался в боевике "Крепкий орешек — 5". Его голосом говорит Джеймс Бонд в некоторых эпизодах "бондиады".

Ранее сообщалось, что умер актёр из сериала "Реальные пацаны".

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Умер ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников