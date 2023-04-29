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Ушёл из жизни актёр и ведущий передачи "Фазенда" Сергей Колесников

0:37
Шоу-бизнес

Стало известно о смерти известного артиста Сергея Колесникова.

Ушёл из жизни актёр и ведущий передачи "Фазенда" Сергей Колесников

Колесников скончался на 69 году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.

Российской публике актёр известен как телеведущий программы про дачный ремонт "Фазенда".

Артист играл в сериалах "Дальнобойщики" и "Петербургские тайны". С Брюсом Уиллисом он снимался в боевике "Крепкий орешек — 5". Его голосом говорит Джеймс Бонд в некоторых эпизодах "бондиады".

Ранее сообщалось, что умер актёр из сериала "Реальные пацаны".

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Умер ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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