REGNUM: умер актёр из "Реальных пацанов" Масалитин

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Российский актёр Василий Масалитин скончался в одной из клиник Москвы в возрасте 32 лет. Он успел сняться во многих отечественных сериалах.

Известно, что артиста не стало ещё в середине февраля, но о проверке Следственного комитета по факту его смерти сообщили только сейчас.

"13 февраля в больнице скончался 32-летний мужчина. Проводится проверка по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", тело направлено на экспертизу", — пишет ИА REGNUM.

Как уточняет издание, в смерти актёра винят врачей. Масалитину должны были удалить тромб на ноге. Ввели в наркоз, из которого он уже не вышел.

Масалитин успел сняться во многих российских сериалах:

"Реальные пацаны",

"#СеняФедя",

"След",

"Инсомния",

"Ивановы",

"Даёшь молодёжь",

"Измены" и другие.

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