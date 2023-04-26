Российский актёр Василий Масалитин скончался в одной из клиник Москвы в возрасте 32 лет. Он успел сняться во многих отечественных сериалах.
Известно, что артиста не стало ещё в середине февраля, но о проверке Следственного комитета по факту его смерти сообщили только сейчас.
"13 февраля в больнице скончался 32-летний мужчина. Проводится проверка по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", тело направлено на экспертизу", — пишет ИА REGNUM.
Как уточняет издание, в смерти актёра винят врачей. Масалитину должны были удалить тромб на ноге. Ввели в наркоз, из которого он уже не вышел.
Масалитин успел сняться во многих российских сериалах:
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