Певица Вика Цыганова раскритиковала Олега Газманова за отказ говорить об СВО на Украине в Дубае

0:57 Your browser does not support the audio element. Культура

Певица Вика Цыганова раскритиковала поведение Олега Газманова в Дубае.

Артистке не понравилось, как Газманов отреагировал на призыв поддержать Украину.

"Когда его спросили про Украину, он сказал, что устал. То есть там устал, а петь на Васильевском спуске не устал. Я бы на его месте в глаз дала. Люди же всё видят", — цитирует певицу издание StarHit.

Цыганова также призналась, что не любит творчество своего коллеги.

"Мне его песни не нужны. С ними в бой не пойдёшь. На высокие порывы расстаться с жизнью они не поднимут", — заявила артистка.

Кроме того, певица раскритиковала новость о том, что Газманов получил от государства гранд на создание патриотического контента.

"Не знаю, что он будет с ним делать. Но, если здесь присутствует корысть, то народу и Господу это будет не нужно", — резюмировала Цыганова.