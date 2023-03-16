Певица Вика Цыганова раскритиковала поведение Олега Газманова в Дубае.
Артистке не понравилось, как Газманов отреагировал на призыв поддержать Украину.
"Когда его спросили про Украину, он сказал, что устал. То есть там устал, а петь на Васильевском спуске не устал. Я бы на его месте в глаз дала. Люди же всё видят", — цитирует певицу издание StarHit.
Цыганова также призналась, что не любит творчество своего коллеги.
"Мне его песни не нужны. С ними в бой не пойдёшь. На высокие порывы расстаться с жизнью они не поднимут", — заявила артистка.
Кроме того, певица раскритиковала новость о том, что Газманов получил от государства гранд на создание патриотического контента.
"Не знаю, что он будет с ним делать. Но, если здесь присутствует корысть, то народу и Господу это будет не нужно", — резюмировала Цыганова.
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