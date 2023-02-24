Политолог и депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев рассказал о важности появления новых имён в российском шоу-бизнесе после начала СВО на Украине.
Матвейчев проанализировал прошедший в "Лужниках" митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. По словам политолога, интерес людей к этому мероприятию можно объяснить тем, что на нём выступали люди, которые имеют непосредственное отношение к СВО.
"На сцену выходили те, кто был в зоне спецоперации, кто совершал подвиги. Их слова были эмоциональными и не заготовленными. Выступавшие артисты также известны своей поддержкой, поэтому их тоже положительно восприняли", — цитирует политолога издание "Лента.ру".
Матвейчев подчеркнул, что на митинг-концерте выступили не только давно известные публике артисты наподобие Олега Газманова и Николая Расторгуева, но и новые лица.
"Новые имена вызывают любовь и симпатии у публики. Они достойны заменить сбежавших из РФ звёзд, которые порядком поднадоели людям за 30 лет", — заявил депутат.
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