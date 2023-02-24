Политолог Олег Матвейчев разъяснил важность появления новых артистов после начала СВО на Украине

1:11 Your browser does not support the audio element. Культура

Политолог и депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев рассказал о важности появления новых имён в российском шоу-бизнесе после начала СВО на Украине.

Матвейчев проанализировал прошедший в "Лужниках" митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. По словам политолога, интерес людей к этому мероприятию можно объяснить тем, что на нём выступали люди, которые имеют непосредственное отношение к СВО.

"На сцену выходили те, кто был в зоне спецоперации, кто совершал подвиги. Их слова были эмоциональными и не заготовленными. Выступавшие артисты также известны своей поддержкой, поэтому их тоже положительно восприняли", — цитирует политолога издание "Лента.ру".

Матвейчев подчеркнул, что на митинг-концерте выступили не только давно известные публике артисты наподобие Олега Газманова и Николая Расторгуева, но и новые лица.

"Новые имена вызывают любовь и симпатии у публики. Они достойны заменить сбежавших из РФ звёзд, которые порядком поднадоели людям за 30 лет", — заявил депутат.