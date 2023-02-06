Депутат Чернышов объяснил отмену выступления Зеленского в Сан-Ремо усталостью Европы от Киева

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном конкурсе "Сан-Ремо" было отменено из-за петиции, которую подписали 95 тысяч человек. Депутат Госдумы Борис Чернышов рассказал, о чем свидетельствует такое решение итальянцев.

"Наконец-то Европа устала от сериала "Украина", который пытается просунуть каждый свой трейлер на любое культурное спортивное или любое иное мероприятие. Сан-Ремо не может быть политической выходкой, это культурный феномен, который десятилетиями отражает вопросы, связанные с культурой и искусством", — приводит слова депутата портал Life. ru.

Напомним, что видеообращение Владимира Зеленского должно было состояться на закрытии конкурса "Сан-Ремо", который стартует 11 февраля. Теперь же организаторы мероприятия дают возможность украинскому лидеру обратиться к публике только в текстовом формате.