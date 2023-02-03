Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время готовится предложить Москве переговоры. Об этом рассказала премьер Италии Джорджа Мелони.
"Зеленский работает над планом, чтобы начать диалог с Москвой", — заявила она 3 февраля.
В чём конкретно будут заключаться предложения Зеленского, иные подробности и даты Мелони не называет.
Ранее Pravda.Ru писала, что советник главы Офиса Зеленского Подоляк рассказал о целесообразности удержания Артёмовска. Он заявил, что власть интересует именно территория населенного пункта и её стратегическое значение. По его словам, "дело не в 10 процентах оставшихся жителей".
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