Премьер Италии заявила, что Зеленский "работает над планом, чтобы начать диалог" с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время готовится предложить Москве переговоры. Об этом рассказала премьер Италии Джорджа Мелони.

"Зеленский работает над планом, чтобы начать диалог с Москвой", — заявила она 3 февраля.

В чём конкретно будут заключаться предложения Зеленского, иные подробности и даты Мелони не называет.

Ранее Pravda.Ru писала, что советник главы Офиса Зеленского Подоляк рассказал о целесообразности удержания Артёмовска. Он заявил, что власть интересует именно территория населенного пункта и её стратегическое значение. По его словам, "дело не в 10 процентах оставшихся жителей".