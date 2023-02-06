Певица Beyonce обновила рекорд по числу завоёванных наград премии "Грэмми". Теперь на счету артистки 32 статуэтки от Академии звукозаписи США.
В этот раз Beyonce получила награду в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом" с пластинкой "RENAISSANCE". Как передаёт "Газета.ру", в общей сложности Beyonce была номинирована в девяти категориях. 65-я церемония вручения премии "Грэмми" в данный момент проходит в Лос-Анджелесе.
До этого дня абсолютным рекордсменом по числу статуэток "Грэмми" долгое время оставался венгерский дирижёр Георг Шолти. Он был удостоен награды 31 раз. Этот факт занесён в "Книгу рекордов Гиннесса".
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.