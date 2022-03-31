Расторгуева насмешило сравнение его песни с новым хитом Beyonce

Фронтмен российской группы "Любэ" Николай Расторгуев с иронией отнёсся к тому, что слушателям показались подозрительно похожими его знаменитая песня "Ты неси меня река", давно ставшая настоящей визитной карточкой коллектива, и новая композиция американской поп-исполнительницы Beyonce "Be Alive".

В беседе с Телеканалом "360" Расторгуев признался, что находит смешными слухи о том, что Beyonce позаимствовала у него мелодию его легендарного хита, который знаком каждому россиянину.

"Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно", — с улыбкой отреагировал на разговоры о плагиате артист.

Композиция группы "Любэ" "Ты неси меня река" увидела свет в 2001 году и сразу завоевала сердца россиян. Новая композиция "Be Alive", исполненная Beyonce, использовалась как музыкальное сопровождение к фильму "Король Ричард" с Уиллом Смитом в главной роли, которая на днях принесла ему "Оскар".