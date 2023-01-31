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Звезда "Богемской рапсодии" и "Бонда" Рами Малек будет снимать свой первый фильм по ночам

Культура

Актёр Рами Малек готовится к съёмкам своего первого фильма в качестве кинорежиссёра. Он рассказал о том, где и как будут проходить съёмки.

Звезда "Богемской рапсодии" и "Бонда" Рами Малек будет снимать свой первый фильм по ночам

Американский актёр египетского происхождения Рами Малек больше всего известен зрителям по трём работам. Это телесериал "Мистер робот", который принёс ему премию "Эмми", картина "Богемская рапсодия" о жизни и творчестве Фредди Меркьюри, за исполнение роли которого Рами получил "Оскар", и последний на сегодняшний день фильм во франшизе о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать", где артист исполнил роль главного злодея. И вот теперь Рами заявил, что хочет снять свой первый фильм в качестве режиссёра.

"У меня есть один проект, который я сейчас пишу, и мы уже на полпути, — рассказал Малек в интервью журналу Madame Figaro. — Я пока не хочу слишком много говорить о нем, так как все это очень близко моему сердцу. Действие будет происходить в Лос-Анджелесе — городе, в котором я вырос. Потому что я знаю его невероятно хорошо. Буду снимать те места города, которые еще никогда не показывали в кино".

Артист поведал, что ведёт постоянные споры со своим агентом о том, где именно и как должны проходить съёмки. Они будут осуществляться только ночью, поскольку будущий режиссер ощущает приливы энергии исключительно после захода солнца. Если у других артистов ночные сцены часто проходят плохо и вызывают неврозы, то Рами приходит в полный восторг от возможности снимать и сниматься по ночам.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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