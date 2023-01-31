Звезда "Богемской рапсодии" и "Бонда" Рами Малек будет снимать свой первый фильм по ночам

Актёр Рами Малек готовится к съёмкам своего первого фильма в качестве кинорежиссёра. Он рассказал о том, где и как будут проходить съёмки.

Американский актёр египетского происхождения Рами Малек больше всего известен зрителям по трём работам. Это телесериал "Мистер робот", который принёс ему премию "Эмми", картина "Богемская рапсодия" о жизни и творчестве Фредди Меркьюри, за исполнение роли которого Рами получил "Оскар", и последний на сегодняшний день фильм во франшизе о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать", где артист исполнил роль главного злодея. И вот теперь Рами заявил, что хочет снять свой первый фильм в качестве режиссёра.

"У меня есть один проект, который я сейчас пишу, и мы уже на полпути, — рассказал Малек в интервью журналу Madame Figaro. — Я пока не хочу слишком много говорить о нем, так как все это очень близко моему сердцу. Действие будет происходить в Лос-Анджелесе — городе, в котором я вырос. Потому что я знаю его невероятно хорошо. Буду снимать те места города, которые еще никогда не показывали в кино".

Артист поведал, что ведёт постоянные споры со своим агентом о том, где именно и как должны проходить съёмки. Они будут осуществляться только ночью, поскольку будущий режиссер ощущает приливы энергии исключительно после захода солнца. Если у других артистов ночные сцены часто проходят плохо и вызывают неврозы, то Рами приходит в полный восторг от возможности снимать и сниматься по ночам.