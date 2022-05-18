Анджелина Джоли собиралась снимать фильм про Путина: "Всё подписали"

Александр Роднянский снимет сериал о Владимире Путине по книге Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать". Автор книги заявил, что изначально идеей экранизировать его произведение загорелась Анджелина Джоли.

Автор книги, к которой сейчас проснулся самый живой интерес всей мировой общественности, объяснил, что самая красивая звезда Голливуда намеревалась перевести его книгу на кинематографический язык.

"Сначала была Анджелина Джоли — несколько лет назад она, видимо, прочитала книгу и решила её экранизировать. Мы обо всё договорились, все подписали, мне в какой-то момент даже казалось, что она хочет быть режиссёром", — объяснил писатель.

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"Все приоритеты переменились. но теперь ясно, что всё к лучшему — сериал мы будем делать с Александром Роднянским", — написал Зыгарь в своём микроблоге.

Роднянский характеризует будущий сериал, как российский аналог многосерийного фильма "Карточный домик". Сериал будет повествовать о том, как бывший офицер КГБ стал одним из самых значимых политиков современности.

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