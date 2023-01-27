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Тоби Магуайр готов сыграть Человека-паука в 47 лет

Культура

Американский актёр Тоби Магуайр выразил желание снова сыграть подростка Питера Паркера, ставшего Человеком-пауком. При этом самому исполнителю уже 47 лет.

Тоби Магуайр готов сыграть Человека-паука в 47 лет

Тоби Магуайр стал первым Человеком-пауком Киновселенной Marvel в XXI веке после выхода в 2002 году блокбастера режиссёра Сэма Рейми. Актёр исполнил эту роль трижды, после чего по возрасту выбыл из проекта. Затем франшизу перезапустили уже с Эндрю Гарфилдом, а потом и с Томом Холландом — действующим исполнителем этой роли.

Однако в картине "Человек-паук: Нет пути домой" все три артиста воссоединились, что произвело очень приятное впечатление на зрителей. Во многих кинотеатрах при показе этой троицы "пауков" раздавались аплодисменты и восторженные крики поклонников. Теперь Тоби заявил, что снова готов сыграть эту культовую роль, как сообщает Marvel.

Магуайр обожает фильмы про супергероев и сериалы. Кроме того, его дети тоже любят, когда отец перевоплощается в любимого персонажа из комиксов, который защищает человечество от разных злодеев. Если Магуайер снова вернётся к этой роли, он станет самым возрастным Человеком-пауком в истории.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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