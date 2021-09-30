На крыше московского Внукова был замечен пьяный "человек-паук"

Вечером в среду на крышу московского аэропорта "Внуково" забрался некий нетрезвый мужчина. Довольно долго он бродил по перекрытиям на высоте 30 метров.

Как рассказал RT собственный источник в охране аэропорта, это был "то ли кубинец, то ли испанец", который на протяжении трёх дней находился в здании аэровокзала, ожидая вылета в Испанию. Билет на самолёт у него на 3 октября.

Этот 'человек-паук' хотел изменить дату отлёта, чтобы побыстрее покинуть Россию, но, не сумев поменять билет, решил привлечь внимание к своей проблеме. Для чего и забрался по металлическим конструкциям на крышу.

Полицейские обратились к нарушителю по громкой связи и призвали его спуститься. А когда он не пожелал сделать это добровольно, сотрудники экстренных служб сняли его с высоты и передали в полицию.

На данный момент не сообщается, был ли он задержан. Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме.