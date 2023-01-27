Мультсериалы про Гриффинов и Симпсонов продлили ещё на два сезона

Телеканал Fox принял решение продлить культовый мультсериал "Симпсоны" до 2025 года. Таким образом нас ожидают 35 и 36 сезоны.

Руководство телеканала Fox приняло решение продлить мультсериал "Симпсоны" ещё на два года до 2025. Этот проект является одним из самых успешных в истории американского телевидения. Его демонстрация началась ещё в декабре 1989 года, а в 1998 году журнал Time назвал "Симпсоны" лучшим телевизионным сериалом ХХ века.

В России популярность "Симпсонов" также довольно высока. Здесь изображается жизнь семейства Симпсонов и других жителей вымышленного американского городка Спрингфилд где-то на Среднем Западе, причём это делается с большим юмором. Сериал постоянно затрагивает самые разные актуальные темы жизни современного американского общества от религии до политики, войн, политкорректности и феминизма.

"Гриффины" тоже повествуют о буднях типичной американской средней семьи из родителей, троих детей и говорящей собаки, проживающих в еще одном вымышленным городке. Первый эпизод этого сериала продемонстрировали в январе 1999 года, а в ближайшие два года нас ожидают уже 22 и 23 сезоны.