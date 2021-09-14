Американцы назвали мост в честь популярного персонажа из "Симпсонов"

Американцы решили назвать мост в одном из штатов в честь героя популярного сериала "Симпсоны". Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте бюро транспорта Портленда.

Движение автомобилей по новому мосту в штате Орегон пока запрещено. Ширина сооружения составляет 24 фута (свыше 7 метров), протяжённость — 200 футов (более 60 метров).

Представители транспортного департамента уточнили, что объект теперь называется "Фландерс". Это один из второстепенных героев "Симпсонов", который пользуется большой популярностью в США.

Американцы уверены, что дружелюбный нрав персонажа — отличный пример для молодого поколения.

Кроме того, образ Фландерса создал знаменитый мультипликатор Мэтт Гроунинг — уроженец Портленда. Он ни раз говорил о том, что его герой — это символ добрососедства. По его мнению, каждый американец должен стараться поддерживать хорошие связи со своими близкими, друзьями и знакомыми.

Напомним, сериалу "Симпсоны" уже больше 30 лет. В архиве имеется 32 сезона. Новый выпуск запланирован на конец сентября 2021 года.

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