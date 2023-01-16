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"Одноклассниками" и группой "Глазами инженера" инициирован проект по архитектурным стилям для новичков

Культура

"Одноклассники" и «Глазами инженера» устраивают серию видеоэкскурсий с 16 по 22 января, с последующей публикацией серии постов о той или иной эпохе. В качестве примеров будут использованы известные московские здания. Пользователям будет предложено познакомиться с разными архитектурными стилями: авангардом, сталинским «большим стилем» и советским модернизмом. Лекции будут доступны в группе «Глазами инженера» в ОК.

"Одноклассниками" и группой "Глазами инженера" инициирован проект по архитектурным стилям для новичков

Первая видеоэкскурсия состоится 16 января, её темой станет авангард. Пользователям расскажут, как в здании дома-коммуны на улице Орджоникидзе были воплощены все принципы современной архитектуры, озвученные архитектором Ле Корбюзье: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и фасады, ленточные окна.

18 января интересующиеся узнают, каким образом выбирали места для строительства сталинских высоток, какой материал использовался для отделки фасада высотки у Красных ворот, а также в чём ключевые отличия сталинского «большого стиля».

20 января на примере микрорайона Северное Чертаново пользователи рассмотрят, как модернизм взаимодействует с ландшафтным дизайном и предлагает для горожан подземные проезды и парковки, а также зимние и летние сады.

"Мы выбрали эти три стиля как основные в нашей стране в XX веке. Часто степень ценности зданий связывают с их возрастом: мол, чем старее, тем больше заслуживает внимания. Мы же уверены, что и недавнее наследие крайне интересно и ждет нашего внимательного изучения", – рассказали представители команды «Глазами инженера».

Организаторы напомнили, что в столице найдётся немало архитектурных объектов XX века, преобразивших «ткань города», которые при этом во многом связаны с его историей и спецификой. Например, авангард стал логическим продолжением рационального модерна 1900-х годов, а сталинские высотки вдохновлены не только американскими небоскребами, но и башнями Московского Кремля.

Помимо лекций в группе проекта появятся карточки с отличительными характеристиками различных архитектурных эпох на примере известных московских зданий, которые помогут каждому узнать что-то новое об архитектуре в столице. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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