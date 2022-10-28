Государственный Квартет имени Бородина выступит в Московской консерватории

31 октября в Малом зале консерватории — концерт одного из самых статусных камерных ансамблей.

Афиша концерта Квартета им. Бородина

Государственный квартет имени Бородина, "бородинцы" — в музыкальном мире это "бренд", который не нуждается в особых характеристиках, поскольку уже несколько десятилетий их интерпретации представляют собой эталон квартетного музицирования. Меняется состав артистов, но высокий стандарт, художественные принципы передаются через поколения, и поддерживаются как английский газон, культивируя аристократическое качество исполнений и избирательность в репертуаре. Неслучайно британская Guardian назвала их "золотым стандартом русской камерной музыки".

"Перед нами не четыре исполнителя, а один инструмент величайшей виртуозности", — эта характеристика, данная Квартету немецкой газетой Frankfurter Allgemeine, могла бы украсить рецензию на любой концерт "бородинцев", в любом составе, будь то далёкое или недавнее прошлое либо сегодняшний день.

Государственный квартет имени Бородина — лауреат Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1968), Государственной премии СССР (1986), Премии мэрии Москвы (1998), Государственной премии России (2001).

В 2015 году Квартет был награжден премией имени Д. Шостаковича в Горише (Германия) и премией Lifetime Achievement Award на Стамбульском музыкальном фестивале. В 2019 году английской фирмой Decca было выпущено полное собрание произведений Д. Д. Шостаковича для струнного квартета.

В настоящее время в составе Квартета: Рубен Агаронян (I скрипка), Сергей Ломовский (II скрипка), Игорь Найдин (альт), Владимир Бальшин (виолончель).

В программе музыкального вечера два особенных сочинения — Квартет №15 Бетховена и Квартет №15 Шостаковича.

Начало в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала Консерватории: Москва, Большая Никитская, 13.