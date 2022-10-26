Внучатой племяннице русского писателя Бориса Пастернака Анне не удалось выиграть суд против автора издательства Penguin Лары Прескотт, представив на рассмотрение судей дело о плагиате.
Как напоминает newizv.ru, Анна Пастернак обвинила Прескотт в плагиате, сообщив, что роман Прескотт "Секреты, которые мы хранили" слишком сильно напоминает её собственную книгу под названием "Лара", увидевшую свет в 2016 году.
Анна Пастернак утверждает, что в произведении Прескотт и её собственном использованы одни и те же факты, а также очень похожи структура и хронология.
Тем не менее высокий суд Лондона не увидел в более позднем произведении Прескотт нарушения авторских прав Анна Пастернак, пояснив, что обе эти книги написаны в разных жанрах, а их схожесть обусловлена описываемыми в них одинаковыми событиями, а также одними и теми же документами, которыми пользовались обе писательницы при подготовке своих трудов.
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