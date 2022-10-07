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На Прогресс-сцене Армена Джигарханяна Театра сатиры откроют сезон 7 октября

Культура

7 октября 2022 года Прогресс-сцена Армена Джигарханяна Московского академического театра сатиры откроет новый сезон, в рамках которого зрители увидят несколько премьерных постановок.

Сцена из спектакля Тетка Чарли
Сцена из спектакля Тетка Чарли

Первым показанным спектаклем станет комедия "Тетка Чарли". Сюжет этой постановки знаком всем до мелочей, тем не менее этот "авантюрный фарс с переодеваниями" постоянно привлекает все новых зрителей на Прогресс-сцену.

Репертуар включает

  • классическую комедию "Брак по-итальянски",
  • спектакль, наполненный лирикой "Безымянная звезда",
  • премьеру прошлого сезона с Ингой Оболдиной "30-го мая",
  • любимые зрителями спектакли с Анатолием Котом "Трамвай "Желание" и "Кафе "Жизнь в розовом цвете"

и многие другие постановки.

 

Сцена из спектакля "Трамвай "Желание"

В новом сезоне, помимо основного репертуара, на Прогресс-сцене представят несколько премьер, как для взрослой аудитории, так и для маленьких зрителей.

В канун Нового года в Театре Сатиры стартует большое событие — Сказочный марафон Театра сатиры. Ежедневно на всех сценах театра будут идти увлекательные, музыкальные, смешные и добрые спектакли для детей и их родителей.

"В прошлом году мы попробовали провести Новогодний марафон в Театре Джигарханяна. Получилось очень здорово. В этом году мы приняли решение масштабировать этот проект на все четыре сцены Театра сатиры", — сказал Сергей Газаров.

На Прогресс-cцене Армена Джигарханяна в рамках новогоднего марафона будут представлены два спектакля: уже полюбившаяся зрителям новогодняя постановка по сказке Самуила Маршака "Двенадцать месяцев". И премьерная постановка режиссера Михаила Плутахина "Иван Семенов. Второгодник и второклассник" по мотивам книги Льва Давыдычева окунет зрителей в атмосферу яркого, хулиганского детства. Это спектакль о дружбе, взаимовыручке и бесконечной силе воображения. Он пропитан ароматом детства и беззаботных игр, поэтому понравится не только детям, но и взрослым.

"Все воспитывают этого несчастного парня, заставляют учиться, но не может он сидеть на месте, и всё тут! В нем так много энергии, что приходится много бегать, прыгать, придумывать себе приключения и совершать необычные подвиги. И вот к нему приставляют девочку по имени Буксир и все меняется в жизни Вани Семенова", — рассказывает режиссер Михаил Плутахин.

 

Сцена из спектакля "Безымянная звезда"

В апреле 2023 года зрителей на Прогресс-сцене ждет еще одна премьерная постановка. Это спектакль "Крупа и Фантик" питерского режиссера Романа Габрия по пьесе, написанной режиссером по повести Евгении Мальчуженко в жанре "документальной дезинформации" о Надежде Крупской и Фанни Каплан.

Репертуар Прогресс-сцены Армена Джигарханяна Театра сатиры можно посмотреть по ссылке.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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