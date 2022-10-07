На Прогресс-сцене Армена Джигарханяна Театра сатиры откроют сезон 7 октября

7 октября 2022 года Прогресс-сцена Армена Джигарханяна Московского академического театра сатиры откроет новый сезон, в рамках которого зрители увидят несколько премьерных постановок.
Первым показанным спектаклем станет комедия "Тетка Чарли". Сюжет этой постановки знаком всем до мелочей, тем не менее этот "авантюрный фарс с переодеваниями" постоянно привлекает все новых зрителей на Прогресс-сцену.
Репертуар включает
и многие другие постановки.
Сцена из спектакля "Трамвай "Желание"
В новом сезоне, помимо основного репертуара, на Прогресс-сцене представят несколько премьер, как для взрослой аудитории, так и для маленьких зрителей.
В канун Нового года в Театре Сатиры стартует большое событие — Сказочный марафон Театра сатиры. Ежедневно на всех сценах театра будут идти увлекательные, музыкальные, смешные и добрые спектакли для детей и их родителей.
"В прошлом году мы попробовали провести Новогодний марафон в Театре Джигарханяна. Получилось очень здорово. В этом году мы приняли решение масштабировать этот проект на все четыре сцены Театра сатиры", — сказал Сергей Газаров.
На Прогресс-cцене Армена Джигарханяна в рамках новогоднего марафона будут представлены два спектакля: уже полюбившаяся зрителям новогодняя постановка по сказке Самуила Маршака "Двенадцать месяцев". И премьерная постановка режиссера Михаила Плутахина "Иван Семенов. Второгодник и второклассник" по мотивам книги Льва Давыдычева окунет зрителей в атмосферу яркого, хулиганского детства. Это спектакль о дружбе, взаимовыручке и бесконечной силе воображения. Он пропитан ароматом детства и беззаботных игр, поэтому понравится не только детям, но и взрослым.
"Все воспитывают этого несчастного парня, заставляют учиться, но не может он сидеть на месте, и всё тут! В нем так много энергии, что приходится много бегать, прыгать, придумывать себе приключения и совершать необычные подвиги. И вот к нему приставляют девочку по имени Буксир и все меняется в жизни Вани Семенова", — рассказывает режиссер Михаил Плутахин.
Сцена из спектакля "Безымянная звезда"
В апреле 2023 года зрителей на Прогресс-сцене ждет еще одна премьерная постановка. Это спектакль "Крупа и Фантик" питерского режиссера Романа Габрия по пьесе, написанной режиссером по повести Евгении Мальчуженко в жанре "документальной дезинформации" о Надежде Крупской и Фанни Каплан.
Репертуар Прогресс-сцены Армена Джигарханяна Театра сатиры можно посмотреть по ссылке.
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