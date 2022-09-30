В Московском доме ветеранов прошёл концерт "Под крылом Родины"

В Краснознамённом зале Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил с огромным успехом прошёл благотворительный концерт "Под крылом Родины".

Концерт начался с приветственного слова генерального продюсера Национальной премии детского патриотического творчества Михаила Соколова. А потом перед ветеранами Великой Отечественной войны и кадетами выступали талантливые юные артисты.

Победитель телевизионного шоу "Голос. Дети — 7" Олеся Казаченко спела песню Сергея Трофимова "Родина", солист Театра Российской Армии Ранэль Богданов исполнил песню "Флаг моего Государства", лауреат Международных конкурсов Ольга Артемьева порадовала слушателей отрывком из мюзикла "День-R" "А будут ли люди помнить", победитель фестиваля "Искусство возможностей 2022" Артем Грунин духоподъёмно исполнил песню Ярослава Дронова "Встанем", под которую все в зале сразу же встали. С воодушевлением были приняты публикой ансамбли "Музыкальная дорожка", "Арабеск", "Дикие гитары", "Путеводная звезда", "Веселуха" и другие артисты, выходившие в этот вечер на сцену.

Организаторами концерта выступили Фонд поддержки и развития социальных, культурных и патриотических проектов "Под крылом Родины" и АНО "Музыкальная дорожка". Партерами мероприятия стали: Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ, ДОСААФ города Москвы, "Юнармия", "Офицеры России", "Патриот-Спорт" и "Душевная Москва". Особые слова благодарности от организаторов вечера были адресованы генерал-лейтенанту, Председателю совета Московского Дома ветеранов Виктору Степанову.

В финале выступления состоялась премьера песни "С нами Путин и Россия", которую исполнили авторы композитор Екатерина Рогова-Конопельчева и поэт Ольга Сердцева в сопровождении всех участников концерта. Вел вечер актер театра и кино, художественный руководитель Театра живого слова Дима Рубин.