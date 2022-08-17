На выставке "Армия" показали подаренный Эстонией Киеву бронеавтомобиль Mamba

На выставке "Армия" показали подаренный Эстонией Киеву бронеавтомобиль Mamba.

В июле сообщалось, что Эстония передала Украине помощь на 230 миллионов евро. В неё входили 122-мм гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, и бронеавтомобили Mamba Mk2 EE. В ходе специальной военной операции (СВО) союзным силам в качестве трофея попал бронеавтомобиль Mamba. Теперь военную машину можно увидеть в подмосковном парке "Патриот".

Сообщается, что в ещё в июне бронеавтомобиль Mamba был повреждён российской артиллерией. Военные ВСУ бросили машину, когда убегали от атак. Бронеавтомобиль был сильно повреждён, поэтому стал музейным экспонатом.

Сейчас в парке "Патриот" проходит выставка трофейного оружия, которое удалось захватить союзным силам в ходе СВО на Украине.