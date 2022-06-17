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Автор Ольга Лебедева

RT DE составил сводную ведомость поставок вооружения на Украину странами НАТО

Мир

Нескончаемый поток "военной помощи" продолжает изливаться на Украину. Страны НАТО не считают денег, заваливая Незалежную оружием. По меткому замечанию президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, цель у них одна — "продолжить кровопролитие".

RT DE составил сводную ведомость поставок вооружения на Украину странами НАТО

Основными поставщиками оружия для ВСУ остаются четыре страны. В общей сложности они уже потратили более €30 млрд. Из них

  • США — €23,96 млрд,
  • Великобритания — €2,38 млрд,
  • Польша — €1,7 млрд,
  • Германия — €1,39 млрд.

Сколько, чего и от кого уже получила Украина

Какие страны ещё поучаствовали в вооружении Незалежной и какое именно военное оборудование предоставили, подсчитали в редакции RT DE.

США: гаубицы M777 (108 штук), многоцелевые машины Humvee (100 шт), БТР M113 (200), переносные зенитные системы Stinger (800), гранатомёты (100), противотанковое управляемое оружие Javelin (2  тысячи), вертолёты Ми-17 (3), беспилотные летательные аппараты (821)

Великобритания: бронированные машины Mastiff (120), противотанковое рулевое оружие Brimstone-1 (200), противотанковое рулевое оружие NLAW (3965)

Польша: миномёты LMP-2017 (100), танковые гаубицы AHS Krab (18), танки Т-72 (240)

Германия: командный транспорт (14), ракета малой дальности "земля-воздух" "Стрела" (2  тысячи), противотанковый гранатомёт 3 (900), зенитные ракеты "Стингер" (500)

Канада: гаубица М777 (4), противотанковый гранатомёт М72 (4500) и "Карл Густаф М2" (100), экипажный транспорт "Рошель Сенатор" (8)

Норвегия: гаубица М109 (22), противотанковый гранатомёт М72 (4 тысячи), зенитно-ракетный комплекс "Мистраль" (100)

Эстония: 122-миллиметровые гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, бронетехника Mamba Mk2 EE (7)

Греция: чешские многопакетные ракеты РМ-70 (122), противотанковое оружие РПГ-18 (815), советский стрелковый танк БМП-1 (122), американские ракеты ПВО FIM-92 Stinger (60), 73-миллиметровые боеприпасы (15 тысяч); пулемёты Калашникова АК-47 (20  тысяч), 7,62-миллиметровые боеприпасы (3,2 миллиона), 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы (17 тысяч)

Чехия: гаубицы "ДАНА" (20), несколько ракетных установок РМ-70 (20), стрелковый танк БВП-1 (5), гранатомет (160), вертолеты Ми-24 (160), танки Т-72 (12)

Латвия: американские ракеты ПВО "Стингер" и вертолёты

Дания: миномёт М10, БТР М113 (50), противокорабельная ракетная система "Гарпун" (1), противотанковый гранатомёт М72 (2700), зенитные ракеты "Стингер" (300), автоматические беспилотные летательные аппараты Skywatch (25)

Австралия: гаубицы M777 (6), экипажный транспортёр Bushmaster (20), M113 (14)

Швеция: противотанковый гранатомёт AT4 (10 тысяч).

Франция: гаубицы Цезаря (12)

Испания: бронетехника "Уро Вамтак" (20), противотанковые гранатомёты (1370), боеприпасы к винтовкам и пулемётам (700 тысяч), лёгкие пулемёты, медицинские материалы, шлемы, защитные жилеты

Португалия: 155-миллиметровые гаубицы М114 (5), БТР М113 (15), автоматические винтовки G3, гранаты и боеприпасы

Нидерланды: БТР (предположительно, YPR-765), зенитные ракеты "Стингер" (200), боевые шлемы (3 тысячи) и защитные жилеты (2 тысячи), снайперские винтовки (100) с 30  тысячами патронами и гранатомёты (400)

Словакия: системы ПВО С-300

Словения: танки Т-72, пулемёты Калашникова, каски

Финляндия: пулемёты (2500) и 150  тысяч патронов, противотанковые винтовки (1500) и оперативное питание

Турция: совместное производство с Украиной боевых беспилотников Bakar Bayraktar TB2

Люксембург: противотанковое оружие (100), транспортные средства Jeep Wrangler, военные палатки (15)

Бельгия: противотанковое оружие (200), автоматические винтовки и пулемёты (5 тысяч)

Северная Македония: необъявленные военные товары

Австрия, Болгария, Румыния и Ирландия: топливо, защитные жилеты, шлемы и лекарства

Венгрия и Мальта: лекарства

Не в коня корм

Оружие, которое поступает на Украину, судя по настойчивым требованиям киевских властей "давать ещё и ещё", ВСУ помогает мало. И на то есть объективные причины (помимо того, что некоторой частью техники украинцы и пользоваться-то не умеют):

  1. По данным российских ВС, многие склады с оружием из западных стран уже были уничтожены.
  2. То, что уцелело после нанесения точечных ударов по украинским складам, войскам не достаётся, ибо прямиком идёт на чёрный рынок и продаётся, пополняя карманы успевших его "притырить".

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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