Нескончаемый поток "военной помощи" продолжает изливаться на Украину. Страны НАТО не считают денег, заваливая Незалежную оружием. По меткому замечанию президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, цель у них одна — "продолжить кровопролитие".
Основными поставщиками оружия для ВСУ остаются четыре страны. В общей сложности они уже потратили более €30 млрд. Из них
Какие страны ещё поучаствовали в вооружении Незалежной и какое именно военное оборудование предоставили, подсчитали в редакции RT DE.
США: гаубицы M777 (108 штук), многоцелевые машины Humvee (100 шт), БТР M113 (200), переносные зенитные системы Stinger (800), гранатомёты (100), противотанковое управляемое оружие Javelin (2 тысячи), вертолёты Ми-17 (3), беспилотные летательные аппараты (821)
Великобритания: бронированные машины Mastiff (120), противотанковое рулевое оружие Brimstone-1 (200), противотанковое рулевое оружие NLAW (3965)
Польша: миномёты LMP-2017 (100), танковые гаубицы AHS Krab (18), танки Т-72 (240)
Германия: командный транспорт (14), ракета малой дальности "земля-воздух" "Стрела" (2 тысячи), противотанковый гранатомёт 3 (900), зенитные ракеты "Стингер" (500)
Канада: гаубица М777 (4), противотанковый гранатомёт М72 (4500) и "Карл Густаф М2" (100), экипажный транспорт "Рошель Сенатор" (8)
Норвегия: гаубица М109 (22), противотанковый гранатомёт М72 (4 тысячи), зенитно-ракетный комплекс "Мистраль" (100)
Эстония: 122-миллиметровые гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, бронетехника Mamba Mk2 EE (7)
Греция: чешские многопакетные ракеты РМ-70 (122), противотанковое оружие РПГ-18 (815), советский стрелковый танк БМП-1 (122), американские ракеты ПВО FIM-92 Stinger (60), 73-миллиметровые боеприпасы (15 тысяч); пулемёты Калашникова АК-47 (20 тысяч), 7,62-миллиметровые боеприпасы (3,2 миллиона), 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы (17 тысяч)
Чехия: гаубицы "ДАНА" (20), несколько ракетных установок РМ-70 (20), стрелковый танк БВП-1 (5), гранатомет (160), вертолеты Ми-24 (160), танки Т-72 (12)
Латвия: американские ракеты ПВО "Стингер" и вертолёты
Дания: миномёт М10, БТР М113 (50), противокорабельная ракетная система "Гарпун" (1), противотанковый гранатомёт М72 (2700), зенитные ракеты "Стингер" (300), автоматические беспилотные летательные аппараты Skywatch (25)
Австралия: гаубицы M777 (6), экипажный транспортёр Bushmaster (20), M113 (14)
Швеция: противотанковый гранатомёт AT4 (10 тысяч).
Франция: гаубицы Цезаря (12)
Испания: бронетехника "Уро Вамтак" (20), противотанковые гранатомёты (1370), боеприпасы к винтовкам и пулемётам (700 тысяч), лёгкие пулемёты, медицинские материалы, шлемы, защитные жилеты
Португалия: 155-миллиметровые гаубицы М114 (5), БТР М113 (15), автоматические винтовки G3, гранаты и боеприпасы
Нидерланды: БТР (предположительно, YPR-765), зенитные ракеты "Стингер" (200), боевые шлемы (3 тысячи) и защитные жилеты (2 тысячи), снайперские винтовки (100) с 30 тысячами патронами и гранатомёты (400)
Словакия: системы ПВО С-300
Словения: танки Т-72, пулемёты Калашникова, каски
Финляндия: пулемёты (2500) и 150 тысяч патронов, противотанковые винтовки (1500) и оперативное питание
Турция: совместное производство с Украиной боевых беспилотников Bakar Bayraktar TB2
Люксембург: противотанковое оружие (100), транспортные средства Jeep Wrangler, военные палатки (15)
Бельгия: противотанковое оружие (200), автоматические винтовки и пулемёты (5 тысяч)
Северная Македония: необъявленные военные товары
Австрия, Болгария, Румыния и Ирландия: топливо, защитные жилеты, шлемы и лекарства
Венгрия и Мальта: лекарства
Оружие, которое поступает на Украину, судя по настойчивым требованиям киевских властей "давать ещё и ещё", ВСУ помогает мало. И на то есть объективные причины (помимо того, что некоторой частью техники украинцы и пользоваться-то не умеют):
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.