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Гастроли Театра сатиры пройдут в Курской и Белгородской области

Культура » Театр » Драматический

16, 17 и 19 июня 2022 года в городах Старый Оскол, Губкин и Железногорск пройдут гастроли Московского академического Театра сатиры, организованные Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при поддержке компании "Металлоинвест".

Гастроли Театра сатиры пройдут в Курской и Белгородской области

В рамках гастрольного тура зрители малых городов увидят спектакль режиссера Сергея Виноградова "Трамвай "Желание”" по пьесе Теннесси Уильямса.

В главных ролях:

  • почетный деятель искусств города Москвы — Анатолий Кот
  • и актриса Александра Мареева.

Изначально постановка увидела свет на Прогресс Сцене Армена Джигарханяна, но, после объединения театров в декабре 2021 года, она вошла в основной репертуар Театра сатиры.

"Жителям небольших городов редко представляется возможность увидеть спектакли крупных столичных театров. Мы очень признательны Фонду, который помог нам организовать гастроли в Курскую и Белгородскую область. Благодаря таким проектам искусство становится доступным для простых россиян", — отмечает художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Объединение Прогресс Сцены Армена Джигарханяна и Московского академического театра сатиры стало новым этапом творческого развития в жизни двух творческих коллективов. В апреле с грандиозным успехом вышла пластическая драма Сергея Землянского "Арбенин. Маскарад без слов", сейчас к постановке готовится комедия "Дядя Жорж", объединившая две пьесы Чехова "Леший" и "Дядя Ваня". В следующем сезоне зрителей ждет еще много новых постановок и ярких премьер на сценах объединенного театра.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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