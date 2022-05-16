Басиния Шульман сыграет в Колоннаде в Архангельском

31 мая 2022 года в рамках клубного вечера "Подмосковный Версаль", организованного театральным проектом "Сцена 23" — в усадьбе князей Юсуповых в Архангельском, состоится фортепианный концерт известной пианистки Басинии Шульман.
В программе произведения
и других композиторов.
Перед концертом организаторы приглашают участников на увлекательную экскурсию по дворцово-парковому ансамблю XVIII века. А после концерта Басинии Шульман пройдет вечерний фуршет на веранде с неторопливой беседой и чтением стихов А. С. Пушкина. Столь насыщенные вечера — визитная карточка театрального салона "Сцена 23" и его основателя, художественного руководителя проекта Вероники Вяткиной.
Вот что она говорит по поводу предстоящего события:
"Традиции столичных театральных салонов особенно трепетно поддерживались и развивались именно в таких местах. Здесь сама атмосфера способствует особенному восприятию прекрасного. В комфортной обстановке и сами зрители смогут раскрыться и продекламировать свои любимые стихи — мы всегда приветствуем такие творческие порывы".
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