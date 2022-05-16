Басиния Шульман сыграет в Колоннаде в Архангельском

31 мая 2022 года в рамках клубного вечера "Подмосковный Версаль", организованного театральным проектом "Сцена 23" — в усадьбе князей Юсуповых в Архангельском, состоится фортепианный концерт известной пианистки Басинии Шульман.

Пианистка Басиния Шульман

В программе произведения

Шумана,

Листа,

Мендельсона,

Рахманинова,

Гершвина

и других композиторов.

Перед концертом организаторы приглашают участников на увлекательную экскурсию по дворцово-парковому ансамблю XVIII века. А после концерта Басинии Шульман пройдет вечерний фуршет на веранде с неторопливой беседой и чтением стихов А. С. Пушкина. Столь насыщенные вечера — визитная карточка театрального салона "Сцена 23" и его основателя, художественного руководителя проекта Вероники Вяткиной.

Вот что она говорит по поводу предстоящего события: