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Автор Ольга Лазарева

Басиния Шульман сыграет в Колоннаде в Архангельском

Культура

31 мая 2022 года в рамках клубного вечера "Подмосковный Версаль", организованного театральным проектом "Сцена 23" — в усадьбе князей Юсуповых в Архангельском, состоится фортепианный концерт известной пианистки Басинии Шульман.

Пианистка Басиния Шульман
Пианистка Басиния Шульман

В программе произведения

  • Шумана,
  • Листа,
  • Мендельсона,
  • Рахманинова,
  • Гершвина

и других композиторов.

Перед концертом организаторы приглашают участников на увлекательную экскурсию по дворцово-парковому ансамблю XVIII века. А после концерта Басинии Шульман пройдет вечерний фуршет на веранде с неторопливой беседой и чтением стихов А. С. Пушкина. Столь насыщенные вечера — визитная карточка театрального салона "Сцена 23" и его основателя, художественного руководителя проекта Вероники Вяткиной.

Вот что она говорит по поводу предстоящего события:

"Традиции столичных театральных салонов особенно трепетно поддерживались и развивались именно в таких местах. Здесь сама атмосфера способствует особенному восприятию прекрасного. В комфортной обстановке и сами зрители смогут раскрыться и продекламировать свои любимые стихи — мы всегда приветствуем такие творческие порывы".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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