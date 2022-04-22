Осудивший СВО РФ Лазарев возобновил концертные гастроли по России

Певец Сергей Лазарев поменял свою точку зрения по поводу специальной военной операции (СВО) РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине.

Многие звёзды российского шоу-бизнеса решили высказать свою позицию, одним из них был и Сергей Лазарев. Певец осудил действия властей и спецоперацию. Однако недавно Лазарев опроверг все сказанные слова и назвал это фейком.

"Я официально заявляю! Это не моя прямая речь!! Я никогда не делал подобных заявлений. <…> Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию!", — написал певец.

В завершении Лазарев объявил даты своих ближайших концертов в Саратове и Самаре.