Певец Сергей Лазарев поменял свою точку зрения по поводу специальной военной операции (СВО) РФ.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине.
Многие звёзды российского шоу-бизнеса решили высказать свою позицию, одним из них был и Сергей Лазарев. Певец осудил действия властей и спецоперацию. Однако недавно Лазарев опроверг все сказанные слова и назвал это фейком.
"Я официально заявляю! Это не моя прямая речь!! Я никогда не делал подобных заявлений. <…> Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию!", — написал певец.
В завершении Лазарев объявил даты своих ближайших концертов в Саратове и Самаре.
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