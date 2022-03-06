В Саратове снимают афиши Сергея Лазарева за критику операции в Донбассе

В Саратове приняли решение отменить концерты Сергея Лазарева, который публично раскритиковал спецоперацию Вооружённых сил РФ в Донбассе.

Накануне стало известно, что в Саратове с улиц исчезли афиши, рекламирующие концерт певца и шоумена Сергея Лазарева. Можно предположить, что Минкульт области прислушался к студентам Саратовской консерватории, которые просили оградить город от выступления певца, критикующего борьбу с нацизмом на Украине, пишет МК Саратов.

Учащиеся консерватории создали петицию, в которой обратились к главе Министерства культуры Саратовской области Наталье Щелкановой. По их мнению, проводить концерт Сергея Лазарева, запланированный на 7 марта 2022 года, недопустимо. Сейчас в США и Евросоюзе российские музыканты мирового уровня лишаются должностей, подвергаются настоящей травле, их концерты отменяются. В качестве примера авторы обращения привели Валерия Гергиева, Анну Нетребко и Дениса Мацуева.

На этом фоне отдельные российские представители шоу-бизнеса, среди которых Сергей Лазарев, позволяют себе непатриотично высказываться в социальных сетях и критиковать масштабную спецоперацию по денацификации Украины и обеспечению безопасности Донбасса.

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