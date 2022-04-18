Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" временно переехал из Крыма в Москву. Мероприятия конкурса пройдут 2 и 3 мая в Московском театре мюзикла.
Зрители фестиваля услышат песни о Великой Отечественной войне на разных языках. В полуфинал фестиваля вышли исполнители из 15 стран, среди которых Эквадор, Сирия, Бразилия, Испания, Корея, Китай, Франция, Сербия, Иран, Индия, Нигерия, Турция, Израиль, Аргентина и Испания.
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".