Фестиваль "Дорога на Ялту" впервые пройдёт в Москве

Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" временно переехал из Крыма в Москву. Мероприятия конкурса пройдут 2 и 3 мая в Московском театре мюзикла.

Фестиваль "Дорога на Ялту".

Зрители фестиваля услышат песни о Великой Отечественной войне на разных языках. В полуфинал фестиваля вышли исполнители из 15 стран, среди которых Эквадор, Сирия, Бразилия, Испания, Корея, Китай, Франция, Сербия, Иран, Индия, Нигерия, Турция, Израиль, Аргентина и Испания.