5 апреля в "Школе современной пьесы" — спектакль "Степь Чехова"

5 апреля в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Степь Чехова".

Это история о мальчике, которому пришлось рано повзрослеть. Он покинул родной дом и отправился навстречу приключениям, испытаниям и погибели.

Сцена из спектакля "Степь Чехова"

Постановку можно смело назвать "дорожной историей", необычным экспериментом с классическим произведением. Студенты 3-го курса ГИТИСа, мастерской Иосифа Райхельгауза, хаотично перемещаются по сцене, поют и даже перевоплощаются в образы рыб.

"Степь Чехова" — путешествие во взрослую жизнь, путь, который каждый из нас должен преодолеть, покинув родительский дом.

В финале герой перерождается и раскрывает загадку дебютного сочинения Антона Павловича Чехова…

В основе спектакля эскизы студентов режиссерской мастерской ГИТИСа Иосифа Райхельгауза. Режиссер-педагог — Александр Цой.

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Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.